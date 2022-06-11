رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحلال وتجديد كوبرى الدبوسى ونقطة إسعاف بمركز شربين

كتبت هند مختار

في ختام زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات تشمل مشروع إحلال وتجديد كوبري الدبوسي، ونقطة إسعاف، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع، وذلك في إطار تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شربين.

وأشار اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن قطاع الطرق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركز شربين يشمل 26 مشروعا، موضحا أنه تم الانتهاء من مشروع بقرية الحصص، وجار البدء في تنفيذ باقى المشروعات فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية، التي تشمل أعمال المياه والصرف الصحي، والغاز، والتليفونات، وغيرها.

وفي هذا الإطار، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إحلال وتجديد كوبري الدبوسي، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح مديرية الري بالدقهلية، ويعد أحد الكباري العلوية التي يتم تنفيذها بمركز شربين، لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة، بطول 20 مترا، وعرض 14 مترا، وتصل حمولته إلى 70 طنا.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إنشاء نقطة إسعاف محلج شربين نموذج 2 سيارة، وهى عبارة عن مبنى يتكون من دور أرضي مساحته 230م2، ويضم جراجا وغرفة كهرباء، وغرفة مولد، وغرفة حضانات، واستراحة للموظفين، وفي هذا الصدد، أوضح اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركز شربين يتضمن إنشاء 7 نقاط إسعاف، وتم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% .

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تبطين الترعة بقرية الحصص، والتي تم الانتهاء منها، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، وتم التنفيذ بواسطة مديرية الري بالدقهلية، التي قامت بتنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترعة بنسبة متقدمة.

وفي هذا الإطار، أوضح اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، أن قطاع الري بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركز شربين بمحافظة الدقهلية يتضمن 36 مشروعا تنقسم إلى إنشاء 11 كوبري جديدا، بالإضافة إلى رفع كفاءة 25 كوبري، وقد تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.