رئيس الوزراء يتفقد مدرستى "الحصص الابتدائية والإعدادية" ضمن "حياة كريمة"..صور

كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لقرية الحصص بمركز شربين في محافظة الدقهلية، مشروعي تطوير ورفع كفاءة مدرستي " الحصص الابتدائية" "الحصص الإعدادية" ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة" بالقرية.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في عدد من الفصول والمعامل بمشروع رفع كفاءة مدرسة الحصص الإعدادية، الذي تنفذه هيئة الأبنية التعليمية، وتم الانتهاء منه بالكامل، وتضم المدرسة ٩ فصول، وتستوعب 380 طالبا، وتم تسليمها لمديرية التربية والتعليم.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الحصص الابتدائية، حيث استمع إلى شرح من اللواء يسرى عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الذي أوضح أن المدرسة بعد أعمال التطوير ستضم 12 فصلا تخدم 598 طالبا. وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي المسرح وحجرة المدرسين والفصول والمكتبة.





وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة في هذه المشروعات، مؤكدا أننا نستهدف خدمة أبناء القرية، وتقديم مستوى عال من الخدمة التعليمية لهم.

رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (6)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (7)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (8)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (9)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (10)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (11)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (12)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (13)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (14)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (15)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (16)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (17)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (18)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (19)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (20)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (21)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (22)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (23)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (1)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (2)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (3)







رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة الحصص بالدقهلية (4)



