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رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمركز التأهيل الاجتماعى فى الدقهلية

السبت، 11 يونيو 2022 03:14 م
رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمركز التأهيل الاجتماعى فى الدقهلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمتابعة أعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في مركز شربين.
 
وأشار اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن مشروع إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، يتبع قطاع التضامن الاجتماعي، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، الذي يشمل 11 مشروعا تم البدء في تنفيذها بمتوسط نسبة تنفيذ تبلغ 96.5 %، تشمل إقامة 5 منشآت جديدة ورفع كفاءة 6 منشآت أخرى. 
 
من جانبه، أوضح اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، أن مكونات قطاع التضامن الاجتماعي تضم مركز مشورة اقتصادية، ومركز تأهيل، ووحدة تخاطب، ووحدة تدخل مبكر، وحضانة، وورش تدريب مهني، ومحو أمية، وعلاج طبيعي، وتنظيم أسرة، ومودة.
 
وأضاف اللواء شريف البيلي أن مركز التأهيل الاجتماعي بشربين عبارة عن دور أرضي ، ودور واحد متكرر، والسطح، بإجمالي مسطح يبلغ 1260م2، ويشمل حضانة، ومركز علاج طبيعي، ووحدات للتأهيل البصري والسمعي، وللدعم الأسري، بجانب وحدة للتدخل المبكر وذوي الاحتياجات الخاصة، وغرف للمشرفين، كما يضم المركز وحدة للتخاطب وورشا للتدريب، وصالة ألعاب رياضية وعلاجية.
 
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