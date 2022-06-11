رئيس الإدارة المركزية لأزهر كفر الشيخ لم نرصد مخالفات في امتحانات الثانوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن غرفة العمليات بالمنطقة، لم ترصد أي مخالفات، وأن امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة سارت بسهولة ويسر داخل المعاهد، مشيراً إلى أنه تفقد سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من داخل مجمع لجان معاهد بنين وفتيات منطقة كفر الشيخ الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظامها، وذلك بحضور الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف رئيس المنطقة ورئيس الإدارة المركزية، أنه تفقد لجنة فتيات معهد مصطفى طلخان، في مدينة مسير، ومعهد كفر الشيخ النموذجي ولجان معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، موجهاً بضرورة توفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، بما يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وقال شهاوي، إنه حرص على سؤال الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، مشدداً على منع الغش والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل داخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، ومتابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة داخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

وأكد شهاوي، أنه عقد اجتماعاً برؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ،اليوم السبت، بإحدى قاعات تدريب إدارة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة؛ للوقوف على آخر مستجدات تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة تطبيقها داخل اللجان المنعقدة خلال هذه الفترة، موجهاً بالحفاظ على الهدوء والانضباط داخل اللجان، والرد على كافة التساؤلات وتوضيح الضوابط المتعلقة بسير اللجان من بداية انطلاقها وحتى نهايتها.



الحضور من رؤساء اللجان



تفقد لجان الثانوية الازهرية



جانب من الاجتماع