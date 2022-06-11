حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز شباب ونقطة شرطة بنى رافع (صور)

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة ميدانية، أعمال إنشاء مركز شباب ونقطة شرطة قرية بنى رافع التابعة لمركز منفلوط، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركز منفلوط، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حسام حلمى ماضى عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط، و المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط والمهندس أحمد مصطفى المهندس المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى منفلوط وديروط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال .

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب بنى رافع، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه، وتشمل المبانى وملعب نجيل صناعى وتفقد المبنى الادارى للمركز وسط سعادة من الاهالى والنواب مرددين هتافات "تحيا مصر" و "تحيا السيسي" كما رددوا النشيد الوطني موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة واهتمامه بأهالي قرى الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات . كما استكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد اعمال انشاء تقطة شرطة بنى رافع والتى يجرى انشائها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأشار محافظ أسيوط ، إلى أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط بلغت 34 مشروع بتكلفة 152 مليون و800 الف جنيه ، وذلك تحت اشراف المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ، مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية ، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع إهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى والنجوع .

وأوضح محافظ أسيوط ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.