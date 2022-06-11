اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حماية المستهلك بالوادى الجديد ينفذ حملة لمتابعة تعريفة الأجرة بالمواقف

السبت، 11 يونيو 2022 07:25 م
حماية المستهلك بالوادى الجديد ينفذ حملة لمتابعة تعريفة الأجرة بالمواقف جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مكتب حماية المستهلك بالوادى الجديد عن تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالأجرة المقررة وبتوفير سبل السلامة للركاب وبناء على تعليمات وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة والتواجد الدائم فى الشارع لمواجهة الظواهر السلبية التى قد تضر بمصلحة وحقوق المواطنين وضبط الأسواق ولم تسفر الحملة عن رصد أية تجاوزات من السائقين بالمواقف.

 

 ونفذ المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بمركز الخارجة برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى الحملة بالتعاون مع إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز الخارجة للمرور على مواقف سيارات الأجرة المتواجدة بمدينة الخارجة وذلك للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المحددة والالتزام بالأجرة المقررة والتأكد من عدم وجود أى مخالفات أو أى تجاوزات تعمل على استغلال المواطنين وتضر بمصلحتهم وضياع حقوقهم.

 


الوادي الجديد

حماية المستهلك بالوادى الجديد

مواقف الاجره بالوادى الجديد

تعريفه الاجره بمواقف الوادي الجديد

اخبار الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة