حماية المستهلك بالوادى الجديد ينفذ حملة لمتابعة تعريفة الأجرة بالمواقف

أعلن مكتب حماية المستهلك بالوادى الجديد عن تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالأجرة المقررة وبتوفير سبل السلامة للركاب وبناء على تعليمات وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة والتواجد الدائم فى الشارع لمواجهة الظواهر السلبية التى قد تضر بمصلحة وحقوق المواطنين وضبط الأسواق ولم تسفر الحملة عن رصد أية تجاوزات من السائقين بالمواقف.

ونفذ المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بمركز الخارجة برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى الحملة بالتعاون مع إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز الخارجة للمرور على مواقف سيارات الأجرة المتواجدة بمدينة الخارجة وذلك للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المحددة والالتزام بالأجرة المقررة والتأكد من عدم وجود أى مخالفات أو أى تجاوزات تعمل على استغلال المواطنين وتضر بمصلحتهم وضياع حقوقهم.