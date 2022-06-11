حريق ضخم يلتهم كمية من قش الأرز وسيارتين بالقصاصين في الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

اندلع حريق هائل في منزل ريفي بمنشية عصمت، التابعة لقرية السلام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحريق عن احتراق "قش أرز"، كان قد تم تشوينه بجوار المنزل، بالإضافة إلى احتراق سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين الجديدة، يفيد تلقي الحماية المدنية بلاغًا من أهالي منشية عصمت التابعة لقرية السلام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، بوجود حريق هائل في منزل ريفي وأسفر الحريق احتراق "عفش أرز"، كان قد تم تشوينة بجوار المنزل بالإضافة إلى احتراق سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، دون وقوع إصابات، وعلي الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وجاري السيطرة عليه.