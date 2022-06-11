حجز شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

قررت نيابة عابدين، حجز شخصين 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين،وبحوزتهما (مبالغ مالية – عملات "أجنبية – محلية")، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).. وبحوزتهما (بندقية خرطوش- فرد خرطوش عدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة والطلقات بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.