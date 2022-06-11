حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بطريق المغافلة فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين .

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة بمديرية أمن القاهرة، حيث اشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم (عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وعٌثر بحوزتهم على (مبلغ مالى- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، من خلال قيام أحدهم بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية أمام أحد المجنى عليهم حال سيرهم بالطريق العام، وقيام آخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والإتفاق معه على إقتسام المبلغ المالى فيما بينهما وإخباره بوضع الظرف بحقيبة يده وأثناء ذلك يقوم أحدهم بإدعاء ملكيته للظرف وعقب ذلك يقوما بمغافلته والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية داخل الحقيبة، والفرار بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بإرتكابهم عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.