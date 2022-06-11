حبس لص تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بدائرة قسم منشأة ناصر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية عقب تركها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضاف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية أخرى، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان، وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.