اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

جولة رئيس الوزراء داخل وحدة طب الأسرة بقرية الحصص بعد تطويرها.. صور

السبت، 11 يونيو 2022 01:15 م
جولة رئيس الوزراء داخل وحدة طب الأسرة بقرية الحصص بعد تطويرها.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلال زياته لمحافظة الدقهلية اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الحصص التابعة لمركز شربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وقبيل تفقده وحدة طب الأسرة، حرص رئيس الوزراء ومرافقوه على تفقد شوارع القرية، حيث صافح الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الأهالي الذين رحبوا به وعبروا عن سعادتهم لحرص رئيس الجمهورية والحكومة على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في مواقع العمل، مؤكدين أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الدولة بتطوير حياتهم، وهو ما أكده رئيس الوزراء من أنه يتواجد اليوم في قريتهم ليتابع عن قرب موقف المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، وهذا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 
 
وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، حيث أشار الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن المشروع يتمثل في إحلال كلي للوحدة الصحية بالحصص، وإعادة تطويرها وتأهيلها على مساحة 1465 م2، لافتا إلى أن المشروع استغرق تنفيذه 8 أشهر، وتم الانتهاء منه كإنشاء جديد، وتم تسليمها لمديرية الصحة بالمحافظة. 
 
وخلال جولته بأرجاء وحدة طب الأسرة، تعرف رئيس الوزراء على مكوناتها من وكيل وزارة الصحة، الذي أشار إلى أن المبنى مكون من طابقين، ويشمل الطابق الأول الاستقبال، وعيادة طب الأسرة، وركن التعقيم، والصيدلية، وغرفة التحكم، ومكتب الصحة، وغرفة تسجيل الملفات، والرعاية والتطعيمات، وعيادة أسنان، بينما يضم الطابق الثاني مكتبا إداريا، وعيادة تنظيم الأسرة، ومعامل، وسكنا للأطباء وطاقم التمريض، وعددا من المكاتب والغرف المخصصة للمدير، والحسابات، والمخازن. 
 
من جانبه أشار اللواء شريف البيلي، رئيس الشُعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، إلى أن مشروعات قطاع الصحة بمركز شبين ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" يصل متوسط تنفيذها إلى 84.2% ، وتشمل 10 منشآت جديدة، وتطوير 5 منشآت، بالإضافة إلى رفع كفاءة 16 منشأة، وتشمل المشروعات 4 مراكز طب أسرة، و20 وحدة طب أسرة، و7 نقاط إسعاف، لافتا إلى أن إجمالي ما تم الانتهاء منه يبلغ 18 مشروعا وهي 11 وحدة طب أسرة، و7 نقاط إسعاف.
 
2c383869-8436-4f7e-820f-9b47a9861e5b
 

970c4b3d-67b2-434d-8f01-205c8e82be29
 

43741a85-db3b-406d-b302-f89fdcb6bd60
 

ca15f4ef-399a-4c00-9e1a-86a91ef96843
 
e6fcb486-ead7-4575-97de-ba7c266eb170
 

e028865e-8ceb-4dfe-a143-9da8736bece2

 


الدقهلية

حياة كريمة

قري حياة كريمة

مجلس الوزراء جولة رئيس الوزراء

شربين

مصطفي مدبولي



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يزور الدقهلية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. مصطفى مدبولى من قرية الحصص بمركز شربين: الدولة ماضية فى جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى رغم كل الصعاب والتحديات

السبت، 11 يونيو 2022 01:06 م

رئيس الوزراء: نتابع عن قرب موقف المشروعات الجارى تنفيذها وهذا تكليف من الرئيس..صور

السبت، 11 يونيو 2022 01:06 م

مسئولو الهيئة الهندسية: مشروعات حياة كريمة تستهدف تطوير 26 قرية بمركز شربين..صور

السبت، 11 يونيو 2022 12:49 م

مدبولى: نحن اليوم فى الدقهلية لنرى معدل إنجاز مشروعات جارى تنفيذها بالمحافظة

السبت، 11 يونيو 2022 12:39 م

رئيس الوزراء: الدولة ماضية فى جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف

السبت، 11 يونيو 2022 12:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة