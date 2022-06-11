جولة رئيس الوزراء داخل وحدة طب الأسرة بقرية الحصص بعد تطويرها.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

خلال زياته لمحافظة الدقهلية اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الحصص التابعة لمركز شربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقبيل تفقده وحدة طب الأسرة، حرص رئيس الوزراء ومرافقوه على تفقد شوارع القرية، حيث صافح الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الأهالي الذين رحبوا به وعبروا عن سعادتهم لحرص رئيس الجمهورية والحكومة على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في مواقع العمل، مؤكدين أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الدولة بتطوير حياتهم، وهو ما أكده رئيس الوزراء من أنه يتواجد اليوم في قريتهم ليتابع عن قرب موقف المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، وهذا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، حيث أشار الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن المشروع يتمثل في إحلال كلي للوحدة الصحية بالحصص، وإعادة تطويرها وتأهيلها على مساحة 1465 م2، لافتا إلى أن المشروع استغرق تنفيذه 8 أشهر، وتم الانتهاء منه كإنشاء جديد، وتم تسليمها لمديرية الصحة بالمحافظة.

وخلال جولته بأرجاء وحدة طب الأسرة، تعرف رئيس الوزراء على مكوناتها من وكيل وزارة الصحة، الذي أشار إلى أن المبنى مكون من طابقين، ويشمل الطابق الأول الاستقبال، وعيادة طب الأسرة، وركن التعقيم، والصيدلية، وغرفة التحكم، ومكتب الصحة، وغرفة تسجيل الملفات، والرعاية والتطعيمات، وعيادة أسنان، بينما يضم الطابق الثاني مكتبا إداريا، وعيادة تنظيم الأسرة، ومعامل، وسكنا للأطباء وطاقم التمريض، وعددا من المكاتب والغرف المخصصة للمدير، والحسابات، والمخازن.

من جانبه أشار اللواء شريف البيلي، رئيس الشُعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، إلى أن مشروعات قطاع الصحة بمركز شبين ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" يصل متوسط تنفيذها إلى 84.2% ، وتشمل 10 منشآت جديدة، وتطوير 5 منشآت، بالإضافة إلى رفع كفاءة 16 منشأة، وتشمل المشروعات 4 مراكز طب أسرة، و20 وحدة طب أسرة، و7 نقاط إسعاف، لافتا إلى أن إجمالي ما تم الانتهاء منه يبلغ 18 مشروعا وهي 11 وحدة طب أسرة، و7 نقاط إسعاف.