جنايات كفر الشيخ تقرر تأجيل جلسة متهم ونجله بقتل نجلي شقيقه للنطق بالحكم

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤف شرف، وأمير جورجى المطيعى، ومحمد عبد الشافى محمد، وبحضور عبد الله عبد المجيد حمروش، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل شقيقين اثنين في قرية دمرو، التابعة لمركز سيدي سالم، ليوم الاثنين القادم للنطق بالحكم على المتهمين.

وكان المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ والدائرة الثانية، قد قرر الجلسة الماضية بالقضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدى سالم والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلى كفر الشيخ، والتى عقدت الشهر الماضى تأجيل نظر جلسات محاكمة أب ونجله وذلك عما أُسند إليهما بقتل نجلى شقيقه بسبب خلافات على الإرث بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم لجلسة اليوم السبت ،لاستكمال المرافعة.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كلا من المدعو محمد.ع.أ.أ، 47 عاما، صياد، والمدعو أحمد.م.ع.أ، 19 عاما، طالب، لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما فى يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدى سالم قتلا المجنى عليهما نجلى شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

وجاء فى أمر إحالتهما لمحكمة جنايات كفر الشيخ أن كلا المتهمين انتقلا إلى حيث أيقنا سلفا تواجدهما بداخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح النارى المرخص له "بندقيته الخرطوش" وأخرج له المتهم الثانى الذخيرة التي ذخر به سلاحه وتوجه صوب المجنى عليهما وأطلق الأول فى مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجنى عليهما فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن كلا المتهمين استعرضا القوة والتهديد قبل المجنى عليه أحمد.ع.أ.أ، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته وفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسكينته. وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها جرائم أخرى.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم الثانى قد حاز سلاحا ناريا مصقولا "بندقية خرطوش" بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كذا حيازة ذخيرة "12 طلقة خرطوش" مما تستعملا على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخص لهما حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحدثا عمدا إصابة المجنى عليه أحمد.ع.أ.أ، ذلك حال تدخله لردع التعدى على نجليه المجنى عليهما سالفي الذكر فكال له المتهم ضربة على رأسه باستخدام فأس تحصل عليها من محيط الواقعة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، كذا إحراز أداة "فأس" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.