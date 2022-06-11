جنايات كفر الشيخ تستكمل محاكمة رجل وابنه متهمين بقتل نجلى شقيقه

كفر الشيخ - محمد سليمان

يستكمل المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، والدائرة الثانية، اليوم السبت، نظر جلسات محاكمة المتهمين بقتل شقيقين اثنين في قرية دمرو، التابعة لمركز سيدي سالم، وذلك في أحداث القضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدي سالم، والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ والدائرة الثانية، قد وجه أسئلة للمتهمين بقتل اثنين أشقاء في قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، قائلا: يا أحمد هل قتلت أبناء شقيقك بمعاونة نجلك، ليجيب بالنفي؛ ليوجه القاضي له باقي الأسئلة عن حيازتهما للأسلحة النارية وفرض السيطرة لينفي المتهمين ارتكاب هذه الجرائم، ليجيبوا أيضًا بالنفي.

فيما استعان أحد محامي دفاع المتهمين في قضية الإرث بكفر الشيخ؛ بلوحة إرشادية، لتقسيم الميراث من جد الضحايا والأشقاء الذي من بينه القاتل ووالد الشقيقن الضحايا، مؤكدًا أن القسمة تمت في 27 أكتوبر 2004، موضحا أن المتهم لم يطمع في ميراث أشقائه، مستعينًا بهذه اللافته، وهذا ما نفته والدة الضحايا بأن المتهمين طمعا في ميراث زوجها.

وكانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، قد أحالت كلا من: محمد.ع.أ.أ- 47 عاما، صياد، مقيم في دمرو بمركز سيدي سالم، وابنه: أحمد- 19 عاما، طالب، مقيم ش المأذون بسيدي سالم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما في يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، قتلا المجني عليهما نجلي شقيق الأول، عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن بيتا النية، وعقدا العزم على قتلهما، وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.