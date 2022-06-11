جامعة طنطا تتقدم فى تصنيف QS البريطانى لعام 2022

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS البريطاني العالمي لعام 2022، حيث جاءت في المرتبة 1201-1400 عالميًا، كما جاءت في المرتبة الخامسة محليًا مع جامعة المنصورة وقناة السويس وحلوان وذلك ضمن 14 جامعة مصرية مشاركة فى التصنيف.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة أحرزت تقدمًا هذا العام بنسبة 8% عن العام الماضي في تصنيف QS البريطاني رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة فى التصنيف على مستوى العالم.

وجه الدكتور محمود ذكي الشكر لفريق عمل التصنيف بقيادة الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولى لمجهوداتهم في رفع تصنيف الجامعة، كما وجه الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس و الباحثين والشركاء لمساهمتهم الفعالة في هذا التقدم.

و أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، أن التصنيف البريطاني يعتمد ستة مؤشرات مُعايرة بدقة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية وهي : السمعة الأكاديمية بنسبة 40%، السمعة التوظيفية بنسبة 10%، نسبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بنسبة 20%، استشهادات الكليات بنسبة 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدولية بنسبة 5% ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%.