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توقيع الكشف الطبي على 828 حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادي الجديد - صور

السبت، 11 يونيو 2022 02:35 ص
توقيع الكشف الطبي على 828 حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادي الجديد - صور قوافل طبية مجانية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن تنفيذ قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بقري ابو منقار وأبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة والتى قامت بتوقيع الكشف المجاني على 828 حالة تضمنت 437  في قري ابو منقار و390 حالة في قرى أبو هريرة والتى شملت  9 تخصصات "الباطنة، الجراحة، طب الأطفال، الأمراض الصدرية، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، طب وجراحة العيون، الأمراض الجلدية والتناسلية، جراحة المسالك البولية" .
 
وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن تنفيذ القوافل الطبية قدمت خدماتها للمرضي من خلال الحجز المسبق للحالات المرضية التي تحتاج للكشف والتشخيص، مشيرا إلى التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان حماية صحة المواطنين والأطقم الطبية والتمريض.
 
وأضاف محروس، أن تنفيذ القوافل الطبية المجانية جرى تنفيذها في القري الاكثر احتياجا بمركز الفرافرة، وفي إطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة الرئاسية، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.
 
 
 
قوافل طبية مجانية (2)
قوافل طبية مجانية (2)

قوافل طبية مجانية (3)
قوافل طبية مجانية (3)

قوافل طبية مجانية (4)
قوافل طبية مجانية (4)

قوافل طبية مجانية (5)
قوافل طبية مجانية (5)

قوافل طبية مجانية (6)
قوافل طبية مجانية (6)

قوافل طبية مجانية (7)
قوافل طبية مجانية (7)

قوافل طبية مجانية (8)
قوافل طبية مجانية (8)

قوافل طبية مجانية (9)
قوافل طبية مجانية (9)

قوافل طبية مجانية (10)
قوافل طبية مجانية (10)

قوافل طبية مجانية (11)
قوافل طبية مجانية (11)
 
 

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