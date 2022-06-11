اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 83.96٪.. صور

السبت، 11 يونيو 2022 10:24 ص
تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 83.96٪.. صور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لآداء الامتحان 136996 طالب وطالبة حضر منهم 135865.

ووصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الامتحان 134758 طالب وطالبة حضر منهم .133745.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57 % ، حيث تقدم لآداء الامتحان 2172 طالب وطالبة حضر منهم 2055.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 % ، حيث تقدم لآداء الامتحان 55 طالب وطالبة ، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالب وطالبة .

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب ، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية (2)
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية (2)

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية (3)
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية (3)

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية (1)
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية (1)

 

 

 


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثاني

رقم الجلوس

الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2022

الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية الترم الثاني



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة