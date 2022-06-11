تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 83.96٪.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لآداء الامتحان 136996 طالب وطالبة حضر منهم 135865.

ووصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الامتحان 134758 طالب وطالبة حضر منهم .133745.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57 % ، حيث تقدم لآداء الامتحان 2172 طالب وطالبة حضر منهم 2055.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 % ، حيث تقدم لآداء الامتحان 55 طالب وطالبة ، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالب وطالبة .

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب ، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.



نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية (2)



نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية (3)