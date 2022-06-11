تفاصيل سقوط عاطل قبل ترويجه كمية من أقراص الكيف على عملائه فى كرداسة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة كرداسة، وبحوزته أقراص مخدرة، اعترف بالاتجار بها، وترويجها بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تم ضبط المتهم، بعد أن توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في كرداسة.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركات، وتتبعه في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.