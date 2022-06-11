تعليم الوادي الجديد: دعم مدارس التربية الخاصة بـ 40 ألف جنيه لتنفيذ برامج تدريبية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم دعم مدارس التربية الخاصة، على مستوى المحافظة بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بالمديرية، بـ40 الف جنيه بواقع 10 آلاف جنيه لكل مدرسة (التربية الفكرية _ الأمل للصم وضعاف السمع ) بإداراتي الخارجة والداخلة التعليميتين.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، أن ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم وتقديم كافة سبل الدعم لهم، ولإمداد المدارس بمجموعة من الخامات والوسائل التعليمية اللازمة لتدريب الطلاب بعدة مجالات مختلفة منها الزراعة والنجارة والاقتصاد المنزلي والمجالات العملية المقررة.

وفي سياق متصل ناقش مدير التعليم مع موجهي عموم الأنشطة التربوية المختلفة خطة العمل الفترة القادمة والاستثمار الأمثل للوقت لتحقيق الاستفادة القصوى من الاجازة الصيفية وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب فى ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة.

وأكد مدير التعليم على بدء العمل بالأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات بجميع المجالات والتى من شأنها صقل وتنمية مهارات وقدرات الطلاب كلا بمجال موهبته

وإكساب الطلاب القدرة على استثمار أوقات الفراغ فى ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير للجميع لما شهده قطاع تعليم المحافظة من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لهذا العام بالأنشطة المختلفة نتاج التعاون الجاد والإخلاص فى العمل والذى كان له ابلغ الأثر في تصدر الجمهورية بمختلف المسابقات، مؤكدا دعمه الدائم لكافة الأنشطة التربوية المختلفة والعمل على تذليل كافة العقبات ان وجدت بما يعود بالنفع على جميع طلاب المحافظة.