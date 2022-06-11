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تعرف على موعد اجتماع مجلس كنائس مصر المقبل

السبت، 11 يونيو 2022 05:00 ص
تعرف على موعد اجتماع مجلس كنائس مصر المقبل مجلس كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر مجلس كنائس مصر هيئة كنسية وطنية، تتكون من الكنائس المختلفة، ويعمل على حياة الشراكة والتعاون بين الكنائس الأعضاء بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس يوم 16 يونيو الجارى، لمناقشة عمل لجان المجلس طوال العام الماضى، ومناقشة تحديات الفترة المقبلة، وأبرز الأنشطة المقترحة والاستماع لكل الاقتراحات والمناقشات.

ويتشكل المجلس من لجنة الشباب ولجنة المرأة ولجنة الحوار اللاهوتى أو المسكونى ولجنة الإعلام ولجنة الكهنة وتم اختيار الأب يوحنا سعد من الكنيسة الكاثوليكية لهذه اللجنة، وتضم كل لجنة مسئولين عن كل طائفة يكون هدفهم الأكبر وجود نوع من المساحة المشتركة أو أرضية مشتركة للعمل بدون الدخول فى الاختلافات الخاصة بالعقائد للغير.

ويلتقى أعضاء المجلس سنويا على طاولة خماسية ويتم عمل تقييم للعمل المسكونى خلال الفترة السابقة والفترة المقبلة، حيث يعاون المسئول عن المجلس ما يسمى بأمين مساعد من كل الطوائف الممثلة.

ويلتقى الأمين العام المساعد عن كل طائفة مع الأب من أجل وضع خطة للفترة المقبلة والفترة الماضية التى توقفت بسبب فيروس كورونا.


مجلس كنائس مصر

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