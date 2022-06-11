اليوم السابع
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تسجيل دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 11 يونيو 2022 03:29 م
تسجيل دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد - ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن  حاويات وخروج سفينتين  ومتواجد على الأرصفة 4  سفن  ومن المنتظر دخول 5 سفن .

 كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن  حاويات  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، وسجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 


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