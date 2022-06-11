تاس: الصين تتهم منشآت أمريكية بامتلاك مراكز لتصنيع الأسلحة البيولوجية

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية، عن أن الصين ترفض نظرية تسرب مختبر ووهان، والذى أدى إلى انتشار فيروس كورونا بالعالم، وتدعو إلى التحقيق في المنشآت الأمريكية.

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان على أن "إثبات أصل فيروس كورونا التاجي يجب أن يستند إلى نهج علمي وأن يكون خاليًا من التدخل السياسي".

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان نظرية تسريب فيروس كورونا من مختبر ووهان بأنها "أكاذيب ملفقة" ودعا إلى إجراء تحقيق في معملين بيولوجيين أمريكيين.

وتعليقًا على تقرير صدر مؤخرًا عن الخبراء، قال: "إن إثبات أصل فيروس كورونا التاجي يجب أن يستند إلى نهج علمي وأن يكون خاليًا من التدخل السياسي، موضحا، إن نظرية التسريب المخبري كذبة ملفقة لأغراض سياسية، إنها تتحدى المنطق تمامًا"، وذلك ردا على خلفية ما دعت اليه منظمة الصحة العالمية (WHO) ببذل المزيد من البحث والدراسة لمعرفة أصول فيروس كورونا ومعرفة المزيد من التفاصيل.

وأضاف الدبلوماسي: "نظمت الصين بالفعل زيارات لمجموعات خبراء منظمة الصحة العالمية عدة مرات، ويقول تقريرهم بوضوح أن نظرية تسرب فيروس كورونا نتيجة لحادث معمل غير محتملة للغاية"، مضيفا، إنه إذا أردنا إجراء تحقيق، فلماذا لا ننظر الى منشاة Fort Detrick وهي "منشأة تابعة لقيادة جيش الولايات المتحدة المستقبلية الواقعة في فريدريك بولاية ماريلاند، وتاريخيًا كانت فورت ديتريك مركز برنامج الأسلحة البيولوجية الأمريكي من عام 1943"، كذلك في جامعة ساوث كارولينا، موضحًا أن كلا الموقعين في الولايات المتحدة مشبوهان للغاية وأيضًا هناك المزيد من الأدلة بشكل متزايد على ظهور فيروس كورونا في أجزاء مختلفة من العالم ".

يوم الخميس، نشرت المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض الجديدة (SAGO) التي نظمتها منظمة الصحة العالمية تقريرًا حثت فيه على دراسة نظرية الأصل المختبري لفيروس كورونا بمزيد من التفصيل، تتكون مجموعة ساجو SAGO من أكثر من 20 خبيرًا، بما في ذلك متخصصون من روسيا وأستراليا والبرازيل وألمانيا والهند والصين والولايات المتحدة وفرنسا وجنوب إفريقيا.

أشار التقرير المشترك الصادر في مارس 2021 الصادر عن منظمة الصحة العالمية والصين بعد بعثة دولية إلى ووهان إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا لظهور كورونا هو انتقال المرض من الخفافيش إلى حيوان آخر مما أدى إلى إصابة البشر لاحقًا، ومع ذلك، لم يتوصل المتخصصون إلى نتيجة حول كيفية ظهور الفيروس في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان، كانت هناك أيضًا افتراضات من أصل المختبر.