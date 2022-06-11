تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 14 أغسطس

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة الإخواني محمود حسين، ومدحت الحداد و18 متهما من بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة 14 أغسطس لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة انه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.