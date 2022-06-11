بعثة المنتخب الوطنى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوريا الجنوبية.. صور

كتب محمود عبد الغني

وصلت مطار القاهرة الدولى، بعثة منتخب مصر استعدادا للسفر إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت، على متن طائرة خاصة، لخوض المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع لـ70 ألف مشجع.

وأعلن الاتحاد الكورى الجنوبى مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل فى ظل الإقبال الجماهيرى الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكورى تكاليف الطائرة الخاصة التى ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.

على صعيد متصل، كشف إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر أن أسباب الخسارة أمام إثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023، هى أرضية ملعب اللقاء والغيابات التى يعانى منها الفريق خلال المرحلة الحالية.

وأوضح إيهاب جلال عقب مواجهة إثيوبيا: قائلا "أدينا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها لكن يظل الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية فى الشوط الأول واجهنا بعض المشاكل فى التعامل مع أرضية الملعب والبداية كنا نفقد الكرة فى الكثير من المواقف وكنا إلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة والمباراة أسهل من تصور اللعيبة وفوجئت بأداء اللاعبين والأمطار ساعدتهم بعض الشيء فى الضغط علينا".

وأضاف إيهاب جلال: "لم أتحدث مع اللاعبين فى أى شيء كان هناك حديث بين الشوطين لكن بعد ذلك سيكون لنا حديث فى الأيام القادمة، والمباراة قد تكون للنسيان وقد تؤثر علينا فى الفترة المقبلة، ولدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا ربما هذا الوقت سيساعد المنتقدين لكن هذه هى الكرة ويجب أن نتقبلها".

وخسر منتخبنا الوطنى لأول مرة أمام إثيوبيا منذ 33 عاما فى المباراة التى جمعتهما أول أمس الخميس فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث كانت آخر هزيمة للفراعنة أمام إثيوبيا عام 1989 بهدف نظيف فى تصفيات أمم أفريقيا.















































































































