بايدن عن أول جلسة علنية لتحقيقات اقتحام الكونجرس: ديمقراطيتنا ما زالت فى خطر

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأول جلسة علنية عقدها مجلس النواب لمناقشة ملف التحقيقات الخاص بأحداث 6 يناير 2021 ، المعروفة باسم "اقتحام الكونجرس"، محذراً فى الوقت نفسه من أن الديمقراطية الأمريكية مازالت فى خطر.
ووفقا لشبكة سي ان ان، افتتح بايدن ، الذي كان يتحدث في ميناء لوس أنجلوس، ملاحظاته حول التضخم، مساء الجمعة بالتعليق علي الجلسة العامة الأولى للجنة التحقيقات فى أحداث اقتحام الكونجرس، والتي عقدت في الليلة السابقة.
وقال بايدن: "كان تمرد السادس من يناير من أحلك الفصول في تاريخ أمتنا اعتداء وحشي على ديمقراطيتنا، هجوم وحشي على تطبيق القانون ، وفقد البعض حياتهم ، وسمعنا عن ذلك الليلة الماضية مرة أخرى."
وتابع بايدن: "من المهم أن يفهم الشعب الأمريكي ما حدث حقًا ولكي نفهم أن نفس القوى التي قادت يوم 6 يناير لا تزال تعمل حتى اليوم. إنه يتعلق بديمقراطيتنا نفسها. علينا حماية ديمقراطيتنا. أعلم أنه يبدو مبتذلًا لقول ذلك ".
واعترف بايدن، بأنه لا يتوقع أن يكون الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية "تحديًا مباشرًا" ، وحذر من أن "المعركة من أجل روح أمريكا لم تكسب بعد. "
وقال الرئيس إنه لم يكن لديه وقت لمشاهدة جلسة الاستماع مساء الخميس، لكنه أشار إلى أن الجمهور الأمريكي سيتعلم الكثير في الجلسات القادمة ، ومن المقرر عقد ثلاثة منها الأسبوع المقبل.
عرضت اللجنة قضيتها بشهادات فيديو، ولقطات من التمرد، وشهادة شهود في الغرفة لوصف كيف أدت المزاعم الكاذبة المتكررة للرئيس السابق ترامب حول انتخابات 2020 إلى اقتحام مؤيديه لمجمع الكابيتول.
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