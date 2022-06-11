اليوم.. جلسة النطق بالحكم فى قضية قتل كاهن الإسكندرية بمحكمة الجنايات

وكانت المحكمة قضت بإحالة أوراق المتهم الى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.

واستمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، إلى مرافعة النيابة العامة التى اتهمت فيها المتهم فى قتل الكاهن أرسانيوس وديد اكلم شاطئ إيناس حقى بالإسكندرية، وشاهدت هيئة المحكمة مقاطع فيديو تم التقاطها من كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.

وقدمت النيابة العامة مرافعة تاريخية فى الجلسة، وقالت النيابة العامة إن المتهم أثبتت اللجنة سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير رسمى، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وأزهق روح المتهم أرسانيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتزا نفسيا كما يدعى.

وأضافت النيابة العامة أن المجنى عليه بشوش الوجه كان مكرسا حياته للدين يلقى بحب وقبول ما كافة المواطنين والمتهم ازهق بروحه قاصدا قتله.