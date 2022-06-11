اليمن فى قلب مصر.. رسائل الرئيس خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى

رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وأكد الرئيس السيسي، على دعم مصر لجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في سبيل التوصل إلى حل سياسي، عادل ومستدام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة شعبكم الشقيق.



رسائل الرئيس السيسى خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى

وأشار الرئيس السيسي فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الدكتور العليمي بقصر الاتحادية اليوم إلي حرصه اليوم خلال مباحثاتهما، على التأكيد على موقف مصر الثابت، والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة، التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق وللشرعية اليمنية، مؤكدًا على دعمه الكامل، لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها ورؤيته لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر، وللعالم العربي بأسره.

وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر، لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقًا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في "الرياض"، برعاية مجلس التعاون الخليجي، وقـرارات مجلـس الأمن ذات الصلة.

كما أعاد الرئيس السيسي التأكيد على ترحيب مصر، بإعلان الأمم المتحدة في الثاني من یونیو 2022، عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن وتقديرنا لجهود الحكومة اليمنية الشرعية، في احترام التزاماتها وفقًا لما نص عليه الاتفاق ودعوتنا لكافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، لما يمثله ذلك من تطور إيجابي، يمكن البناء عليه، لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.