النايض يبحث مع ستيفاني ويليامز سبل استعادة زخم العملية الانتخابية فى ليبيا

كتب أحمد جمعة

التقى المترشّح الرّئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وناقشا آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية، والسبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة الّتي تواجه البلاد، كما ناقشا سبُل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة.

على جانب آخر، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إنها اتفقت خلال اجتماع مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أهمية الحفاظ على الهدوء وتجنب أية استفزازات أو خطابات تحريضية.

وأشارت وليامز، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنها ناقشت مع لعمامرة التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة، لافتة إلى أن وزير الخارجية الجزائري جدد التأكيد على موقف بلاده أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة.

وأضافت أن لعمامرة أعرب عن "دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري/انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية".