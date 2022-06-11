الكهرباء: الأحمال تتخطى الـ32 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز الـ13ألف ميجا

كتبت رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اليوم تخطت الـ30 ألف ميجا وات خلال وقت الذروة، حيث بلغ أقصى حمل كهربائى خلال ساعة الذروة 32 ألفا و 600 ميجاوات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 45 ألفا و900 ميجاوات ، موضحة أنه بلغ احتياطي القدرات الكهربائية 13 ألفا و50 ميجاوات.

وأشار البيان إلى أن الشبكة القومية شهدت استقرارا كبيرا فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وذلك بعد التطوير الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء إثر الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

وأوضحت الوزارة أنها تتلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/