اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 03:52 م
أكرم القصاص
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الفرحة تعم منزل مى خالد رزق الأولى في الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. لايف وصور

السبت، 11 يونيو 2022 02:52 م
الفرحة تعم منزل مى خالد رزق الأولى في الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. لايف وصور فرحة داخل منزل مى خالد رزق
المنوفية - فريق المحافظات

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فرحة غامرة بمنزل أسرة الطالبة مي خالد رزق خالد العتيق، الحاصلة على المركز الأول على محافظة المنوفية فى الشهادة الإعدادية، بقرية الخور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقالت مى، إنها كانت فى انتظار النتيجة كل لحظة، ومتواصلة مع عمى والذى كان دائما يبلغنى بأننى الأولى على الإعدادية، ولحظة وصول الخبر كانت الفرحة كبيرة.

وأضافت مى أنها تذاكر عدد ساعات غير محدد، والهدف هو أن يكون هناك أمل فى الوصول إلى الحلم، لافتة إلى أن الدروس الخصوصية ليست هى السبيل الوحيد للنجاح وإنما التحصيل كان لابد وأن يتم من خلال العمل.

وتابعت مى إن المذاكرة والتحصيل يتم فى بمراحل متقدمة طبقا لكل يوم، مؤكدة إنها حافظة للقرآن الكريم كاملا وفى انتظار الإجازة، مؤكدة أن القرآن الكريم كان عاملا كبيرا للنجاح.

من جانبها أعربت الأسرة عن فرحتها الشديدة للنجاح دائما، مؤكدين أنهم دائما يسعون للتميز مع عدم وجود أى ضغوط على أبنائهم وأنهم متأكدين من النجاح والتفوق .

 من جانبها قالت والدتها أن مى عوضت تعبهم خيرا وأنها كانت متأكدة من التميز والتفوق وأنها من الأوئل .

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 82470 طالبا وعدد الناجحين 58928 طالبا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح  87,80%  وبلغ عدد المتقدمين 41 طالبا  وعدد الناجحين  36 طالبا ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور  الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو  2022 بنسبة نجاح  78,6%  وتقدم للامتحان 5376  طالبا وحضر 5117  طالبا ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح  78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14 طالبا وعدد الناجحين 11 طالبا.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة مرموقة.

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 فرحة داخل منزل مى خالد رزق

 

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 فرحة داخل منزل مى خالد رزق

 

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 فرحة داخل منزل مى خالد رزق

 


المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية

الاولي بالشهادة الاعدادية

اوائل الشهادة الاعدادية



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