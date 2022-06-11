اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 03:30 م
أكرم القصاص
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العراق: القبض على إرهابيين اثنين و4 عصابات لتجارة المخدرات بالعاصمة بغداد

السبت، 11 يونيو 2022 03:00 م
العراق: القبض على إرهابيين اثنين و4 عصابات لتجارة المخدرات بالعاصمة بغداد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين، و4 عصابات لتجارة المواد المخدرة، بمناطق مختلفة في العاصمة بغداد.

وأوضحت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تستمر القوات الأمنية العراقية في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة من خلال تنفيذ أوامر القبض القضائية".

وأضافت أن "استمرار العمليات الأمنية أثمر عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب خلال رصد تحركاتهما وتواجدهما ضمن منطقتي (المحمودية، سيطرة بوابة الراشدية)".

 


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