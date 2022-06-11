العثور على جثة طفل رضيع تحت كوبرى فى المنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، يفيد بتلقيه بلاغا من العميد حسين زيور مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بعثور أهالى عزبة المعداوى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة طفل رضيع تحت الكوبرى الجديد بالقرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.