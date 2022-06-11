اليوم السابع
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العثور على جثة طفل رضيع تحت كوبرى فى المنوفية

السبت، 11 يونيو 2022 02:35 م
العثور على جثة طفل رضيع تحت كوبرى فى المنوفية مديرية أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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عثر أهالى عزبة المعداوى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة طفل رضيع تحت الكوبرى الجديد بالقرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، يفيد بتلقيه بلاغا من العميد حسين زيور مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بعثور أهالى عزبة المعداوى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة طفل رضيع تحت الكوبرى الجديد بالقرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


محافظة المنوفية

مركز منوف

طفل رضيع

عزبة المعداوى



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