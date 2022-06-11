الطالب شنودة يكشف سر الممر الشرفى المقام له من الطلاب فى جامعة المنيا.. لايف

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالب شنودة فريج، ابن مركز سمالوط، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة المنيا، والذى قام زملاؤه بعمل ممر شرفى له أثناء خروجه من الجامعة، تقديرا لجهوده معهم طوال السنوات الأربعة.

وقال شنودة أنا طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة المنيا، وكنت سعيدا جدا بقيام الطلاب بعمل ممر شرفى لى أثناء خروجى من الجامعة، لا أعرف قدر السعادة التى أنا عليها.

وأضاف بداية من التحاقى الجامعة وأنا أقوم بالتواصل مع الطلاب والأساتذة والتنسيق بينهم وتوفير الكتب والمحاضرات وكذلك كل شيء بين الطلاب والأساتذة، وهذا ساهم فى التوفير كثيرا على الطلاب طوال السنوات الأربعة، والممر الشرفى بمثابة أجمل هدية لى.