اليوم السابع
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الطالب شنودة يكشف سر الممر الشرفى المقام له من الطلاب فى جامعة المنيا.. لايف

السبت، 11 يونيو 2022 05:04 م
الطالب شنودة يكشف سر الممر الشرفى المقام له من الطلاب فى جامعة المنيا.. لايف جامعة المنيا ممر شرفي لطالب من زملائه
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالب شنودة فريج، ابن مركز سمالوط، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة المنيا، والذى قام زملاؤه بعمل ممر شرفى له أثناء خروجه من الجامعة، تقديرا لجهوده معهم طوال السنوات الأربعة. 
 
وقال شنودة أنا طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة المنيا، وكنت سعيدا جدا بقيام الطلاب بعمل ممر شرفى لى أثناء خروجى من الجامعة، لا أعرف قدر السعادة التى أنا عليها. 
 
وأضاف بداية من التحاقى الجامعة وأنا أقوم بالتواصل مع الطلاب والأساتذة والتنسيق بينهم وتوفير الكتب والمحاضرات وكذلك كل شيء بين الطلاب والأساتذة، وهذا ساهم فى التوفير كثيرا على الطلاب طوال السنوات الأربعة، والممر الشرفى بمثابة أجمل هدية لى. 


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ممر شرفى

كلية التربية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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