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"الصحة": المخزون الاستراتيجى لتطعيمات الحجاج متوفر وآمن ولا توجد قوائم انتظار

السبت، 11 يونيو 2022 02:00 ص
"الصحة": المخزون الاستراتيجى لتطعيمات الحجاج متوفر وآمن ولا توجد قوائم انتظار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إنه يوجد مخزون استراتيجي من كافة التطعيمات خاصة للحجاج والمعتمرين، مضيفا أن لقاح كورونا متوفر بكميات كبيرة في المراكز ومتاح ولم يعد هناك أي قوائم للانتظار، مضيفا أنه يتم استخراج شهادات "كيو آر كود" للحجاج ممن تم تطعيمهم وللمقرر تطعيمهم قبل السفر.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات مهمة وإجبارية وتعطى مناعة كبيرة للحاج من الأمراض المعدية، ونصح جميع الحجاج بعمل فحوص طبية شاملة قبل السفر للاطمئنان على الصحة العامة مع اتباع أسلوب غذاء صحى لرفع الحالة المناعية للجسم طوال فترة أداء المناسك.
 
وتابع: "يوجد خريطة متكاملة لعيادات البعثة الطبية سيتم توزيعها على الحجاج قبل السفر، بالإضافة إلى كتيب إرشادات يتضمن كافة المعلومات والبيانات الوقائية والاستدلالية على العلاج والإسعافات الأولية، وطالب الحجاج بزيارة عيادات البعثة بشكل دوري للاطمئنان حال الشعور بأى أعراض مرضية.

الصحة

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