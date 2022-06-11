اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الصحة العراقية": ارتفاع أعداد الإصابات بمرض الحمى النزفية إلى 162 حالة

السبت، 11 يونيو 2022 01:47 م
"الصحة العراقية": ارتفاع أعداد الإصابات بمرض الحمى النزفية إلى 162 حالة الحمى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الحمى النزفية إلى 162 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 27 وفاة في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "نصف حالات الإصابة تماثلت للشفاء، فيما تم تسجيل أول حالات الوفاة في أربيل".

كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت، في وقت سابق، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.

 


وزارة الصحة العراقية

مرض الحمى النزفية

الحمى النزفية

العراق



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