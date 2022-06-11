السيطرة على حريق شقة بالدقى بسبب ماس كهربائى

أكد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الميداني والإخطار الفوري عن أي أحداث، تم رصد حريق في عقار بشارع مصدق بشقة بالدور التاسع والتقرير المبدئي لسبب الحريق هو ماس كهربائي ولا يوجد اصابات او خسائر، وتم على الفور إخطار غرفة عمليات المحافظة ووصلت 4 سيارات حماية مدنية، وتمت السيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية، في وقت سابق من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بشارع أبو هاشم بمنطقة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.