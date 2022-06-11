اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى المنوفية.. صور

السبت، 11 يونيو 2022 12:20 ص
السيطرة على حريق بشقة سكنية فى المنوفية.. صور جانب من الحريق فى المنوفية
فريق المحافظات

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تمكن مواطنين بشارع الجلاء البحرى فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق بجهاز مكيف فى إحدى الشقق السكنية، وتمكنوا من السيطرة عليه قبل امتداده إلى الشقة .

كانت محافظة المنوفية قد شهدت نشوب حريق فى أحد المنازل بشارع الوحدة المحلية بقرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة، لم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سالم مهنا الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق فى منزل المواطن "م.ا.م" بشارع الوحدة المحلية بقرية المصيلحة، وتمت السيطرة على الحريق .

جانب من الحريق فى المنوفية (1)
جانب من الحريق فى المنوفية
 
جانب من الحريق فى المنوفية (2)
جانب من الحريق فى المنوفية
 
جانب من الحريق فى المنوفية (3)
جانب من الحريق فى المنوفية
 
جانب من الحريق فى المنوفية (4)
جانب من الحريق فى المنوفية

حريق فى شقة بالمنوفية

شبين الكوم

مدير أمن المنوفية

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