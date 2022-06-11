اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السياحة والمصايف: نسبة الإشغال على شواطئ الإسكندرية فى الموجة الحارة 100%

السبت، 11 يونيو 2022 07:23 م
السياحة والمصايف: نسبة الإشغال على شواطئ الإسكندرية فى الموجة الحارة 100% محافظ الإسكنردرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب إشغال الشواطئ خلال الموجة الحارة قد تراوحت ما بين 50% الى100% وحقق شاطئ ميامى العام أعلى نسبة إشغال وهى 100% يليه شاطئ وانلى المميز وجليم العام وبنسبة إشغال 75% ثم شواطئ وسيدى بشر المميز وميرامار الشرقى والأوسط وابو هيف المميز واسحاق حلمى بنسبة إشغال 25% بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 25% والمؤجرة 50%.

 

وشهدت الإسكندرية إقبالًا كبيرًا على الشواطئ، خلال الموجة الحارة، وسجلت الاسكندرية اليوم 36 درجة فى العظمى و24 درجة فى الصغرى، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

 

 وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطئ خلال موسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

 

وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

 


الاسكندرية

الموجة الحارة

شواطئ الاسكندرية

شاطئ ستنالى



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