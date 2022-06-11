الرقابة المالية: تشكيل لجنتين لاختيار ممثلى شركات التأمين بصندوق ضمان حملة الوثائق

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 994 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنتين المعنيتين بمباشرة الإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019 بخصوص اختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل لجنة فحص طلبات الترشيح: تشكل برئاسة الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، وعضوية كل من سليمان عبد الصمد نائب رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الحكومية، عبد العزيز مناع مشرف على الإدارة العامة للفحص الفني لشركات التأمين (3)، سيد حامد السيد باحث ثالث بالإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية مقرر.

وحددت اللجنة، أن تباشر تلك اللجنة الأعمال المنوطة بها وفقا لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019، كما يناط بها تسليم أوراق أعمالها مقرون بتقرير بنتائج أعمالها في خلال المواعيد المحددة بذات القرار لكبير مستشاري رئيس الهيئة ورئيس لجنة الإشراف على تلك الانتخابات والوارد تشكيلها بالمادة الثانية من هذا القرار.

ونصت المادة الثانية، على أن يتم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات: تشكل برئاسة أسامة بيومي المشرف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، وممثل أول عن الهيئة، وعضوية كل من المستشار رائد جعفر النفراوي مستشار قانوني - عضو من ذو الخبرة، سماء صادق رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين حوادث مركبات النقل، السريع داخل ج.م.ع - عضو من ذو الخبرة، عضو يمثل الاتحاد المصري لشركات التأمين يرشحه رئيس الاتحاد، الدكتور محمد عبد الرازق بيومي مدير عام الإدارة العامة لمراجعة واعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، الدكتور ميللر إسكندر باحث ثان بالإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية مقرر.

يناط بتلك اللجنة مباشرة الأعمال المنوطة بها وفقا لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019.

ونصت المادة الثالثة، على أن يتم رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنتين المنوه عنهما من خلال كبير مستشاري رئيس الهيئة ورئيس اللجنة المعنية بالإشراف على انتخابات مجلس إدارة ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين فور الانتهاء من إنجاز الأعمال المنوطة بهما.