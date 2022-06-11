الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية السبت، 11 يونيو 2022 11:05 ص الرئيس السيسي محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. الرئيس السيسي مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية مجلس القيادة اليمني اليمن مصر اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئاسة فى أسبوع.. الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر الطبى الأفريقي الأول ويتابع جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية..تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ويشدد على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى الجمعة، 10 يونيو 2022 02:00 م الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت بالحفاظ على أمنها المائى.. غدا باليوم السابع الخميس، 09 يونيو 2022 07:00 م الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت بالحفاظ على أمنها المائى الخميس، 09 يونيو 2022 02:29 م الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا الخميس، 09 يونيو 2022 02:23 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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