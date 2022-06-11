الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية

محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.