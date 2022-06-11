الرئيس السيسي: مصر استجابت لتسيير الرحلات بين مطارى القاهرة وصنعاء

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر استجابت لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة، بتسيير رحلات طيران مباشرة، بين مطاري "القاهرة" و"صنعاء" انطلقت أول رحلة منها بالفعل، في الأول من شهر يونيو الجاري حيث تأتي الاستجابة المصرية، تأكيدًا للحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية: "أن مصر لن تدخر وسعًا، في مساعدة اليمن الشقيق وأننا حريصون على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين، خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية كما تداولنا في مناقشاتنا، أهمية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، وآليات تفعيل ذلك".