اليوم السابع
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الرئيس الأوكرانى: من المؤكد أننا سننتصر فى الحرب ضد روسيا

السبت، 11 يونيو 2022 10:23 ص
الرئيس الأوكرانى: من المؤكد أننا سننتصر فى الحرب ضد روسيا الرئيس الاوكراني
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماع الأمن الآسيوي، إنه بلاده ستنتصر فى الحرب، قائلا: "سننتصر في الحرب"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وكان الرئيس الأوكراني قد عبر بالأمس عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها ورئيس وزرائها بوريس جونسون على مساعدة أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي - خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن الحرب أثبتت أن المملكة المتحدة صديقة وشريكة حقيقية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي - حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكر نفورم) الأوكرانية - "أنا ممتن للعمل المشترك الحقيقي.. الكلمات تتحول دائمًا إلى أفعال، وهو أمر مهم للغاية.. الأسلحة والدعم المالي والعقوبات هي ثلاثة أشياء أظهرت فيها المملكة المتحدة باستمرار ريادتها في دعم أوكرانيا".

ومن جانبه، قال والاس إن أوكرانيا قادرة على إخراج القوات الروسية من المناطق الشرقية، لافتا إلى أن النظام الروسي على وشك الانهيار، لا سيما من حيث القوة العسكرية.. مؤكدا مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا.


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