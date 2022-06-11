اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 11:33 م
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الداخلية تضبط 394 عنصرا شديد الخطورة خلال مداهمات أمنية

السبت، 11 يونيو 2022 11:00 م
الداخلية تضبط 394 عنصرا شديد الخطورة خلال مداهمات أمنية قوات الامن, ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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داهمت الداخلية عددا من البؤر الاجرامية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حيث أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (394) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الإسكندرية - الغربية - الدقهلية – المنيا – السويس – القليوبية – كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – دمياط – سوهاج – جنوب سيناء – المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – الإسماعيلية – بورسعيد – الفيوم – البحيرة – الوادى الجديد) ،
 
 
وعثر بحوزتهم على (203 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة  –  سلاح –  مخدرات  –  قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
 
 

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