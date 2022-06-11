الداخلية تضبط 394 عنصرا شديد الخطورة خلال مداهمات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

داهمت الداخلية عددا من البؤر الاجرامية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حيث أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (394) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الإسكندرية - الغربية - الدقهلية – المنيا – السويس – القليوبية – كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – دمياط – سوهاج – جنوب سيناء – المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – الإسماعيلية – بورسعيد – الفيوم – البحيرة – الوادى الجديد) ،

وعثر بحوزتهم على (203 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.