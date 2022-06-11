الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 1.8 مليون جنيه في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية)، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 26 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)..وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫820٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.