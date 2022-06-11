اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 08:24 م
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الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 1.6 مليون جنيه

السبت، 11 يونيو 2022 08:04 م
الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 1.6 مليون جنيه أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية – الدقهلية) نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية – جمصة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، حيث ضبط (عنصر إجرامى) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية ، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 500 جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
 
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,660٫000 –مليون وستمائة وستون ألف جنيه تقريباً ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مخدرات

اسلحة

ذخائر

تجارة

داخلية

امن



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