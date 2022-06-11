وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو -حسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن الدعوة جاءت ردا على دعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي لأوكرانيا بإزالة الألغام من موانئ أوديسا لتسهيل تصدير الحبوب.



وأضاف نيكولينكو: "ندعو الرئيس ماكى سال والاتحاد الأفريقي إلى استخدام نفوذهما على روسيا لإقناعها بوقف الأعمال العدائية التي لا معنى لها"، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب سيلغي حظر 22 مليون طن من الحبوب العالقة في الموانئ البحرية وتجنب أزمة الغذاء في أفريقيا وخارجها".



وشدد نيكولينكو على أن أوكرانيا دائما ما كانت مصدرا موثوقا به للمنتجات الزراعية للأسواق الأفريقية، مؤكدا على تصميم كييف لاستئناف تصدير الحبوب لمساعدة أفريقيا على ضمان أمنها الغذائي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية: "نقطة واحدة مهمة يجب أن تكون واضحة تمامًا: أفريقيا تواجه ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية ومجاعة محتملة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا"، موضحا أن "الجيش الروسي يدمر البنية التحتية الزراعية الحيوية، ويغلق الموانئ البحرية ومحطات الحبوب في أوكرانيا، ويشن هجمات صاروخية على المناطق الزراعية فى جنوب أوكرانيا".