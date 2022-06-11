التموين: دراسات عليا عن الملكية الفكرية للعاملين بالعلامات التجارية لتنمية المهارات

كتب مدحت وهبة

وقع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الدكتور ممدوح محمود مهدى رئيس جامعة حلوان وذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التدريب المستمر للعاملين من خلال التعاون مع الجامعات المصرية الجامعات المصرية.

وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور حسن كمال رفاعى نائب رئيس الجامعة لتعليم الطلاب ،والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بالجامعة والدكتور شريف عفيفى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية ودينا حامد معاون وزير التموين ورئيس الادارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار الحرص على تدريب العاملين وتنمية المهارات لديهم فى تقديم الخدمات وتطويرها ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمى، ويستهدف تقديم دورات تخصصية وبرنامج دراسات عليا متخصص فى مختلف فروع الملكية الفكرية للعاملين بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان ، لإتاحة المجال أمامهم فى إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانونى والاقتصادى ،كذلك تقديم كافة أوجه الدعم فى سبيل تحقيق كذلك تبادل كافة الخبرات الفنية بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والمعهد القومى للملكية الفكرية بالجامعة من خلال عقد لقاءات وورش عمل دورية .

‏ونقل الدكتور إبراهيم عشماوى تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،لافتا الى حرص معالى الوزير على التدريب المستمر للعاملين من خلال التعاون مع الجامعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

‏وأوضح عشماوى، أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعى أو مؤسسة أو شركة أو نادى، حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وأشار عشماوى، أن إجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 550 ألف علامة تجارية حتى الآن، بالإضافة الى تسجيل ما يقرب من 150 ألف علامة دولية وأن 20 % من إجمالى ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ انشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال ال 4 سنوات الماضية.

وأهدى الدكتور ممدوح محمود مهدى رئيس جامعة حلوان ، الدكتور ابراهيم عشماوى درع الجامعة تقديرا لمجهودات، جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفتره الماضية فى ظل النجاح الكبير الذى حققه الجهاز فى العديد من القطاعات سواء فى التوسع فى انشاء المناطق اللوجستية والتجارية وجذب استثمارات جديدة فى قطاع التجارة الداخلية تزيد عن 50 مليار جنيه حتى الان ،وميكنة خدمات التسجيل التجارى وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

يذكر أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجارى الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعى أو مؤسسة أو شركة او نادى حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.