اليوم السابع
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التأمين الصحى الشامل: ملف لكل أسرة ويمكن للمواطن اختيار الطبيب المعالج

السبت، 11 يونيو 2022 02:03 ص
التأمين الصحى الشامل: ملف لكل أسرة ويمكن للمواطن اختيار الطبيب المعالج التأمين الصحى الشامل
ماجد تمراز

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قال مدير إدارة رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، إنه بمجرد أن يتوجه المنتفع إلى الوحدة أو المركز الصحي، من أجل التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، يتم فتح ملف الأسرة، وهذا الملف يتضمن كشف وفحص طبي شامل لكل أعضاء الأسرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "والتالي يتوفر لدى قاعدة بيانات الهيئة العامة للرعاية الصحية كل ما يخص الملف الطبي والتاريخ الطبي لتلك الأسرة، بحيث عندما يتردد مرة أخرى نكون لدينا علم بمستجدات حالته الصحية من خلال البيانات".

وقال: "عندما يتصل المستخدم بالكول سنتر ويقوم بالحجز، يطلب أحيانا طبيبا بالاسم، يقوم باختيار الطبيب، ونؤكد أن دور رضاء المنتفعين لا ينتهي داخل المنشأة، بل أن هناك مسئولة مجتمعية نعمل عليها، مثل تدشين المبادرات، فضلا عن تشكيل المجلس التنفيذي لرضاء المنتفعين".

وتابع: " المجلس التنفيذي لرضاء المنتفعين يقوم كل شهر بالشكاوى الخاصة بالوحدة أو المستشفى، ويقوم جميع قيادات المنشآت، وممثلين عن المنتفعين لحضور تلك الجلسة، ويتم ذلك بشكل شهري بدون تهاون، وهو شكل من أشكال المشاركة المجتمعية"


الصحة

وزارة الصحة

التأمن الصحى الشامل

التأمين الصحى

رضاء المنتفعين



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