الأول على الإعدادية بالمنوفية: التزامى بالصلاة وطاعة الوالدين سر النجاح والتفوق

فريق المحافظات

فرحة غامرة بمنزل أسرة الطالب محمد عبدالناصر سالم الجوهرى، الطالب الوحيد من بين طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، والحاصل على المركز الأول على محافظة المنوفية فى الشهادة الاعدادية، والمقيم بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقية خبر الوصول للمركز الاول .

وقال الجوهرى أن سر النجاح والتفوق هو الطاعة للوالدين والاداء للصلاة على اوقاتها والالتزام فى الدين، وأن يكون هناك ألتزام فى الدراسة والتحصيل ولا يتم ترك الدروس لتتراكم على الطالب يوما بعد الاخر وأن يكون العمل على التحصيل أولا بأول .

واضافت الجوهرى أنه فرح فرح فرحا شديد وبالاخص شقيقى تؤمى أدهم، والذى لم يحزن أبدا الذى قل فى مجموعة درجتين ونصف، ولكنه فرح فرحا كبيرا بحصولى على المركز الاول على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تلقى التهانى والمباركات من الجميع من الأهالى والجيران والأصدقاء .

وتابع الجوهرى أنه يذاكر ما بين ساعتين او ثلاثة ساعات على حسب التحصيل بالدروس، مشيرا إلى الدور القوى للوالدين فى المتابعة المستمرة للمذاكرة والمتابعة للدروس المختلفة والتنبيه فى حالة التقصير، وأنه إذا كان هناك قسوة من الأسرة فهى من أجل مصلحة الطالب فى النهاية .

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 82470 طالب وعدد الناجحين 58928 طالب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87,80% وبلغ عدد المتقدمين 41 طالب وعدد الناجحين 36 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,6% وتقدم للامتحان 5376 طالب وحضر 5117 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14 طالب وعدد الناجحين 11 طلاب .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة مرموقة.