الأمن الإنسانى.. الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى 3 محافظات

كتب: محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية، توجيه القوافل الإنسانية، للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قوافل مشتركة، بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية)، لتوزيع المساعدات العينية على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجاً، وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور الرعاية بمحافظات (شمال سيناء – أسوان – الأقصر)، بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان، بزيارة عدد من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان).