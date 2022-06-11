اعتداء بـ"سلك كهرباء".. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها فى الدقهلية (فيديو)

كتب شريف الديب - مرام محمد

كشفت التحقيقات التي أجرتها مباحث مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، اعتراف الزوج " المحامي" المتهم، بقيامه بقتل زوجته بقرية كفر الجنينة التابعة لدائرة المركز، باستخدام بعض الأدوات عصا خشبية وسكينة وسلك دش، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، فقام باحتجازها داخل غرفة النوم وقام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام تلك الأدوات حتى فارقت الحياة.

كان تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي كفر الجنينة التابعة لدائرة مركز نبروة، بقيام محام بقتل زوجته، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على جثة سيدة مسجاه على سرير غرفة نومها ، وبها عدة طعنات، وجروح سطحية وكدمات ، وعثر بجوارها علي عصا خشبيه وسلك دش وسكينه، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج ا س محامي ، بقيامه بقتله ، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف باتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما. وان الأدوات المضبوطة بجوارها قام باستخدامها في تنفيذ جريمته

فيما أكد شهود الأهالي وشهود العيان أن المتهم يتناول المخدرات وكثير الخلافات مع الزوجة، وقام بالتعدي عليها اكثر من مرة ، وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى نبروة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.